ua en ru
Сб, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації

Україна, Субота 02 листопада 2024 18:07
UA EN RU
Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації Фото: Киян попередили про небезпеку через сильний вітер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителі Києва сьогодні, 2 листопада зустрілись з сильним вітром. Щоб не трапилось лихо варто не забувати про основні заходи безпеки під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та заяву українського гідрометеорологічного центру.

Київ сьогодні, 2 листопада, накрили сильні пориви вітру, що досягають швидкості 15-20 м/с.

Через це Український гідрометцентр ще вчора оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.

Основні рекомендації для безпеки під час сильного вітру

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, що синоптики, ще від учора попереджали про сильні пориви вітру, з якими кияни зіткнуться сьогодні.

Водночас ми писали про прогноз погоди не лише на вихідні, а і на перший понеділок місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ
Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті