Киян попередили про небезпеку через сильний вітер: КМДА дала рекомендації

Жителі Києва сьогодні, 2 листопада зустрілись з сильним вітром. Щоб не трапилось лихо варто не забувати про основні заходи безпеки під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та заяву українського гідрометеорологічного центру.

Через це Український гідрометцентр ще вчора оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, що синоптики, ще від учора попереджали про сильні пориви вітру, з якими кияни зіткнуться сьогодні.

Водночас ми писали про прогноз погоди не лише на вихідні, а і на перший понеділок місяця.

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