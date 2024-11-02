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Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра: КГГА дала рекомендации

Украина, Суббота 02 ноября 2024 18:07
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Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра: КГГА дала рекомендации Фото: Киевлян предупредили об опасности из-за сильного ветра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители Киева сегодня, 2 ноября, встретились с сильным ветром. Чтобы не случилась беда, стоит не забывать об основных мерах безопасности во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и заявление украинского гидрометеорологического центра.

Киев сегодня, 2 ноября, накрыли сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.

Поэтому Украинский гидрометцентр еще вчера объявил первый (желтый) уровень опасности.

Основные рекомендации по безопасности во время сильного ветра

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, что синоптики, еще со вчерашнего дня предупреждали о сильных порывах ветра, с которыми киевляне столкнутся сегодня.

В то же время, мы писали о прогнозе погоды не только на выходные, но и на первый понедельник месяца.

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