У Києві очікується сильні пориви вітру: прогноз погоди на завтра
Погода у Києві у суботу, 2 листопада, буде хмарною з невеликими дощами. Очікується сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометрцентр.
Київська міська держадміністрація попередила киян про шквали завтра. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
Під час сильного вітру киянам радять:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Прогноз погоди у Києві
Завтра у столиці буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний.
Температура повітря протягом доби буде у межах +8 +10 градусів. У Київській області стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10.
Через сильні пориви вітру у Києві та області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Як повідомляли синоптики, завтра в Україну зайде холодний атмосферний фронт. Дощі вночі та в першу половину дня суботи очікуються на заході, півночі та в центрі, а з обіду - лише на сході та заході.
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