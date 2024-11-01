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У Києві очікується сильні пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 15:18
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У Києві очікується сильні пориви вітру: прогноз погоди на завтра Фото: у Києві очікуються шквали 2 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві у суботу, 2 листопада, буде хмарною з невеликими дощами. Очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометрцентр.

Київська міська держадміністрація попередила киян про шквали завтра. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Під час сильного вітру киянам радять:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Прогноз погоди у Києві

Завтра у столиці буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний.

Температура повітря протягом доби буде у межах +8 +10 градусів. У Київській області стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10.

Через сильні пориви вітру у Києві та області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Як повідомляли синоптики, завтра в Україну зайде холодний атмосферний фронт. Дощі вночі та в першу половину дня суботи очікуються на заході, півночі та в центрі, а з обіду - лише на сході та заході.

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