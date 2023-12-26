Фото: киян попередили про небезпеку через погіршення погодних умов (Getty Images)

У Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.