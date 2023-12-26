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Киян попередили про небезпеку через погіршення погодних умов

Київ, Вівторок 26 грудня 2023 14:17
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Киян попередили про небезпеку через погіршення погодних умов Фото: киян попередили про небезпеку через погіршення погодних умов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, I рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Погода у столиці буде хмарна, з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві протягом доби +4+6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, столична влада рекомендує дотримуватися наступних безпекових правил:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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