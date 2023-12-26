Киян попередили про небезпеку через погіршення погодних умов
У Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, I рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.
Погода у столиці буде хмарна, з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві протягом доби +4+6° тепла.
Зважаючи на сильний вітер, столична влада рекомендує дотримуватися наступних безпекових правил:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Нагадаємо, синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.
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