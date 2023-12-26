ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий

Киев, Вторник 26 декабря 2023 14:17
UA EN RU
Киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий Фото: киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления, I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Погода в столице будет облачной, с прояснениями. Возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве в течение суток +4+6 тепла.

Учитывая сильный ветер, столичные власти рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Погода в Киеве
NEWS
Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
"Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel "Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений