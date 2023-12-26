Киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий
Фото: киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий (Getty Images)
В Киеве завтра, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления, I уровень опасности", - говорится в сообщении.
Погода в столице будет облачной, с прояснениями. Возможен дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве в течение суток +4+6 тепла.
Учитывая сильный ветер, столичные власти рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.
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