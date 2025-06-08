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Киян попередили про небезпечну погоду: куди звертатися у разі НП

Фото: у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня. Мешканців закликають бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... I рівень небезпечності, жовтий". - зазначили в КМВА.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

Куди телефонувати в разі надзвичайної події:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів - до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки, - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • коли падіння дерев і гілок загрожує життю - до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмуванні людей - телефонуйте 103.
  • при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків - за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Україні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі раніше розповіли, яка погода очікує на українців 8 червня. Згідно з прогнозом синоптиків, спека не відступить, проте в окремих районах пройдуть дощі.

Також синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні в перший місяць літа. Як відомо, абсолютний максимум температури спостерігатиметься в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.

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