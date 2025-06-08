Киян попередили про небезпечну погоду: куди звертатися у разі НП

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня. Мешканців закликають бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... I рівень небезпечності, жовтий". - зазначили в КМВА.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Куди телефонувати в разі надзвичайної події:
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі раніше розповіли, яка погода очікує на українців 8 червня. Згідно з прогнозом синоптиків, спека не відступить, проте в окремих районах пройдуть дощі.
Також синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні в перший місяць літа. Як відомо, абсолютний максимум температури спостерігатиметься в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.
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