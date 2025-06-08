Киян попередили про небезпечну погоду: куди звертатися у разі НП

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... I рівень небезпечності, жовтий". - зазначили в КМВА.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди телефонувати в разі надзвичайної події: