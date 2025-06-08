Киевлян предупредили об опасной погоде: куда обращаться в случае ЧП

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза... I уровень опасности, желтый". - отметили в КГВА.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия: