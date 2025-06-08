Киевлян предупредили об опасной погоде: куда обращаться в случае ЧП

В Киеве и области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня. Жителей призывают быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза... I уровень опасности, желтый". - отметили в КГВА.
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия:
Напомним, в Укргидрометцентре ранее рассказали, какая погода ожидает украинцев 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков, жара не отступит, однако в отдельных районах пройдут дожди.
Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета. Как известно, абсолютный максимум температуры будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.