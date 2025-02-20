У киян почали списувати гроші за проїзд заднім числом: "Київ Цифровий" пояснив ситуацію

Мешканців і гостей Києва попередили, що з банківських карток можуть списуватись гроші за проїзд у громадському транспорті заднім числом. При цьому людина може перебувати в іншому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис "Київ Цифровий" у Facebook.
Українцям розповіли, що у період з 10 до 12 лютого гроші за поїздки в громадському транспорті Києва могли не списуватись з банківських карток.
"Це сталось через необхідність змін налаштувань платежів", - пояснили в "Київ Цифровий".
Уточнюється, що дехто з пасажирів міг цього, найімовірніше, навіть не помітити, адже "на сервісі проїзду це ніяк не позначилось".
Водночас наголошується, що "валідатори запам'ятали всі поїздки, за які не списались кошти".
"Тож, наразі ці платежі потрапили до банків і опрацьовуються, а ви бачите списання за проїзд, хоча ви навіть не перебуваєте в транспорті", - пояснили у "Київ Цифровий".
Отже, якщо з вашої картки списуються гроші "за проїзд" заднім числом, це просто попередні поїздки "летять до банків із затримкою".
Зазначимо, що йдеться про поїздки, здійснені громадянами впродовж трьох днів:
Нагадаємо, "Київ Цифровий" - мобільний застосунок, створений київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) у 2021 році на заміну застосунку Kyiv Smart City.
Дехто називає цей багатофункціональний додаток "містом у кишені", адже він дозволяє користувачеві поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проекти з благоустрою міста тощо.
До версії 3.0 застосунок "Київ Цифровий" було оновлено у серпні 2024 року.
Пізніше у популярний серед українців онлайн-сервіс додали маршрутки Києва. Тож тепер у міському застосунку доступний весь громадський транспорт столиці.
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