У киевлян начали списывать деньги за проезд задним числом: "Киев Цифровой" объяснил ситуацию

Жителей и гостей Киева предупредили, что с банковских карт могут списываться деньги за проезд в общественном транспорте задним числом. При этом человек может находиться в другом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Киев Цифровой" в Facebook.
Украинцам рассказали, что в период с 10 по 12 февраля деньги за поездки в общественном транспорте Киева могли не списываться с банковских карт.
"Это произошло из-за необходимости изменений настроек платежей", - объяснили в "Киев Цифровой".
Уточняется, что некоторые из пассажиров могли этого, скорее всего, даже не заметить, ведь "на сервисе проезда это никак не сказалось".
В то же время отмечается, что "валидаторы запомнили все поездки, за которые не списались средства".
"Поэтому, сейчас эти платежи попали в банки и обрабатываются, а вы видите списание за проезд, хотя вы даже не находитесь в транспорте", - пояснили в "Киев Цифровой".
Следовательно, если с вашей карты списываются деньги "за проезд" задним числом, это просто предыдущие поездки "летят в банки с задержкой".
Отметим, что речь идет о поездках, совершенных гражданами в течение трех дней:
Напомним, "Киев Цифровой" - мобильное приложение, созданное киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ) в 2021 году на замену приложения Kyiv Smart City.
Некоторые называют это многофункциональное приложение "городом в кармане", ведь оно позволяет пользователю пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города и т.д.
До версии 3.0 приложение "Киев Цифровой" было обновлено в августе 2024 года.
Позже в популярный среди украинцев онлайн-сервис добавили маршрутки Киева. И теперь в городском приложении доступен весь общественный транспорт столицы.
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