У киевлян начали списывать деньги за проезд задним числом: "Киев Цифровой" объяснил ситуацию

Почему деньги за проезд в Киеве могут списать с карты задним числом

Украинцам рассказали, что в период с 10 по 12 февраля деньги за поездки в общественном транспорте Киева могли не списываться с банковских карт.

"Это произошло из-за необходимости изменений настроек платежей", - объяснили в "Киев Цифровой".

Уточняется, что некоторые из пассажиров могли этого, скорее всего, даже не заметить, ведь "на сервисе проезда это никак не сказалось".

В то же время отмечается, что "валидаторы запомнили все поездки, за которые не списались средства".

"Поэтому, сейчас эти платежи попали в банки и обрабатываются, а вы видите списание за проезд, хотя вы даже не находитесь в транспорте", - пояснили в "Киев Цифровой".

Следовательно, если с вашей карты списываются деньги "за проезд" задним числом, это просто предыдущие поездки "летят в банки с задержкой".

Отметим, что речь идет о поездках, совершенных гражданами в течение трех дней:

10 февраля;

11 февраля;

12 февраля.

Пост "Киев Цифровой" (скриншот: facebook.com/KyivDigital)