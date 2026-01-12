UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Для киян оприлюднили графіки відключень світла на 13 січня

Ілюстративне фото: у Києві відключатимуть світло 13 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 13 січня, частково діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії розповіли, що графіки для Києва будуть такими:

  • черга 1.1 - без світла з 08:00 до 12:00 і з 15:30 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 06:00 до 09:00 і з 15:30 до 22:00;
  • черга 2.1 - без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 2.2 - без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 11:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 3.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 5.1 - без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 15:30 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 18:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 01:30 до 05:30, з 15:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
 

Фото: графіки відключень світла в Києві на 13 січня (t.me/dtek_ua)

Також у ДТЕК звернули увагу, що на лівому березі Києва, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Йдеться про те, що споживачам вмикають світло на 3-5 годин, водночас електропостачання у них відсутнє 7-12 годин.

Масований удар 9 січня

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували енергетичні об'єкти в Києві.

Після атаки в столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Також у половини багатоповерхівок не було опалення.

Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що ситуація зі світлом у Києві покращиться до четверга, 15 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВимкнення світла