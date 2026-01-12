Для киян оприлюднили графіки відключень світла на 13 січня

Масований удар 9 січня

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували енергетичні об'єкти в Києві.

Після атаки в столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Також у половини багатоповерхівок не було опалення.

Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що ситуація зі світлом у Києві покращиться до четверга, 15 січня.