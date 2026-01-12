Для киевлян обнародовали графики отключений света на 13 января

Массированный удар 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали энергетические объекты в Киеве.

После атаки в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением. Также у половины многоэтажек не было отопления.

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что ситуация со светом в Киеве улучшится до четверга, 15 января.