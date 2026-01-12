Для киян оприлюднили графіки відключень світла на 13 січня

У Києві завтра, 13 січня, частково діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Також у ДТЕК звернули увагу, що на лівому березі Києва, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Йдеться про те, що споживачам вмикають світло на 3-5 годин, водночас електропостачання у них відсутнє 7-12 годин.

Фото: графіки відключень світла в Києві на 13 січня (t.me/dtek_ua)

У компанії розповіли, що графіки для Києва будуть такими:

Масований удар 9 січня

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували енергетичні об'єкти в Києві.

Після атаки в столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Також у половини багатоповерхівок не було опалення.

Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що ситуація зі світлом у Києві покращиться до четверга, 15 січня.