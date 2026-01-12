ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Для киян оприлюднили графіки відключень світла на 13 січня

Київ, Понеділок 12 січня 2026 22:09
UA EN RU
Для киян оприлюднили графіки відключень світла на 13 січня Ілюстративне фото: у Києві відключатимуть світло 13 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 13 січня, частково діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії розповіли, що графіки для Києва будуть такими:

  • черга 1.1 - без світла з 08:00 до 12:00 і з 15:30 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 06:00 до 09:00 і з 15:30 до 22:00;
  • черга 2.1 - без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 2.2 - без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 11:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 3.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 5.1 - без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 15:30 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 18:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 01:30 до 05:30, з 15:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла в Києві на 13 січня (t.me/dtek_ua)

Також у ДТЕК звернули увагу, що на лівому березі Києва, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Йдеться про те, що споживачам вмикають світло на 3-5 годин, водночас електропостачання у них відсутнє 7-12 годин.

Масований удар 9 січня

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували енергетичні об'єкти в Києві.

Після атаки в столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Також у половини багатоповерхівок не було опалення.

Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що ситуація зі світлом у Києві покращиться до четверга, 15 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році