Для киевлян обнародовали графики отключений света на 13 января
В Киеве завтра, 13 января, частично будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании рассказали, что графики для Киева будут такими:
- очередь 1.1 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
- очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:00;
- очередь 2.1 - без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
- очередь 2.2 - без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
- очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 11:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 3.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 5.1 - без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 5.2 - без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 18:00 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 6.2 - без света с 01:30 до 05:30, с 15:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
Фото: графики отключений света в Киеве на 13 января (t.me/dtek_ua)
Также в ДТЭК обратили внимание, что на левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Речь о том, что потребителям включают свет на 3-5 часов, при этом электроснабжение у них отсутствует 7-12 часов.
Массированный удар 9 января
Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали энергетические объекты в Киеве.
После атаки в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением. Также у половины многоэтажек не было отопления.
Премьер Юлия Свириденко рассказала, что ситуация со светом в Киеве улучшится до четверга, 15 января.