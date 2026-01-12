Для киевлян обнародовали графики отключений света на 13 января

В Киеве завтра, 13 января, частично будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Также в ДТЭК обратили внимание, что на левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Речь о том, что потребителям включают свет на 3-5 часов, при этом электроснабжение у них отсутствует 7-12 часов.

Фото: графики отключений света в Киеве на 13 января (t.me/dtek_ua)

В компании рассказали, что графики для Киева будут такими:

Массированный удар 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали энергетические объекты в Киеве.

После атаки в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением. Также у половины многоэтажек не было отопления.

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что ситуация со светом в Киеве улучшится до четверга, 15 января.