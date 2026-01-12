ua en ru
Для киевлян обнародовали графики отключений света на 13 января

Киев, Понедельник 12 января 2026 22:09
Для киевлян обнародовали графики отключений света на 13 января Иллюстративное фото: в Киеве будут отключать свет 13 января (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 13 января, частично будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании рассказали, что графики для Киева будут такими:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:00;
  • очередь 2.1 - без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.2 - без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 11:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 3.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 5.2 - без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 18:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 01:30 до 05:30, с 15:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света в Киеве на 13 января (t.me/dtek_ua)

Также в ДТЭК обратили внимание, что на левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Речь о том, что потребителям включают свет на 3-5 часов, при этом электроснабжение у них отсутствует 7-12 часов.

Массированный удар 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали энергетические объекты в Киеве.

После атаки в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением. Также у половины многоэтажек не было отопления.

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что ситуация со светом в Киеве улучшится до четверга, 15 января.

Электроэнергия Отключение света
