Киян і гостей столиці попередили про небезпечне явище найближчими днями

Чому якість повітря в Києві може погіршитись

У КМВА нагадали, що нині в Каспійській низовині спостерігаються:

пилова буря

високе запилення повітря

При цьому вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери.

Виходячи з цього, впродовж кількох найближчих днів (вівторка, 1 жовтня, а також середи, 2 жовтня) у столиці очікується погіршення якості повітря - через потрапляння пилу з району Каспію.

"Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний", - зауважили у КМВА із посиланням на Укргідрометцентр.

Крім того, громадянам нагадали, що в разі погіршення якості повітря медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі

пити багато води

"У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте до укриття", - підсумували у міській військовій адміністрації.

Допис КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Задимлення у Київській області

Згідно з інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, у Київській області спостерігається нині задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах.

"За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря", - уточнили у відомстві.

Зазначається також, що станом на 7 ранку було локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП "Ліси України" на Київщині. О 10 ранку було також локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га (ситуація перебуває під контролем лісівників).

Виходячи із ситуації, що склалась, українцям радять стежити за показниками якості повітря на порталі "ЕкоЗагроза", а також на станціях державного (місцевого) та громадського моніторингу.

У тих локаціях, де спостерігається забруднення повітря, громадянам радять:

за можливості не перебувати на відкритому повітрі

тримати вікна та двері зачиненими

підтримувати водний баланс (пити багато води)

використовувати маску або респіратор

використовувати очисники повітря

робити вологе прибирання приміщень

"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем", - підсумували у міністерстві.

Публікація Міндовкілля (скриншот: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)