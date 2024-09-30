Киевлян и гостей столицы предупредили об опасном явлении в ближайшие дни

Почему качество воздуха в Киеве может ухудшиться

В КМВА напомнили, что в настоящее время в Каспийской низменности наблюдаются:

пылевая буря

высокое запыление воздуха

При этом ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы.

Исходя из этого, в течение ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября) в столице ожидается ухудшение качества воздуха - из-за попадания пыли из района Каспия.

"Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное", - отметили в КМВА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, гражданам напомнили, что в случае ухудшения качества воздуха медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна

отказаться от физической активности на открытом воздухе

пить много воды

"В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подытожили в городской военной администрации.

Пост КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Задымление в Киевской области

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в Киевской области наблюдается сейчас задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах.

"По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха", - уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что по состоянию на 7 утра было локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Высшедубечанском филиале ГП "Леса Украины" на Киевщине. В 10 утра было также локализовано новое возгорание на площади 1,1 га (ситуация находится под контролем лесоводов).

Исходя из сложившейся ситуации, украинцам советуют следить за показателями качества воздуха на портале "ЕкоЗагроза", а также на станциях государственного (местного) и общественного мониторинга.

В тех локациях, где наблюдается загрязнение воздуха, гражданам советуют:

по возможности не находиться на открытом воздухе

держать окна и двери закрытыми

поддерживать водный баланс (пить много воды)

использовать маску или респиратор

использовать воздухоочистители

делать влажную уборку помещений

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - подытожили в министерстве.

Публикация Минокружения (скриншот: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)