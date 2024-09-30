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Киевлян и гостей столицы предупредили об опасном явлении в ближайшие дни

В столице ожидается ухудшение качества воздуха (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Киевлян и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни. Так, во вторник и среду (1-2 октября 2024 года) в городе ожидается ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации в Telegram.

Почему качество воздуха в Киеве может ухудшиться

В КМВА напомнили, что в настоящее время в Каспийской низменности наблюдаются:

  • пылевая буря
  • высокое запыление воздуха

При этом ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы.

Исходя из этого, в течение ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября) в столице ожидается ухудшение качества воздуха - из-за попадания пыли из района Каспия.

"Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное", - отметили в КМВА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, гражданам напомнили, что в случае ухудшения качества воздуха медики советуют:

  • не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна
  • отказаться от физической активности на открытом воздухе
  • пить много воды

"В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подытожили в городской военной администрации.

Пост КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Задымление в Киевской области

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в Киевской области наблюдается сейчас задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах.

"По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха", - уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что по состоянию на 7 утра было локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Высшедубечанском филиале ГП "Леса Украины" на Киевщине. В 10 утра было также локализовано новое возгорание на площади 1,1 га (ситуация находится под контролем лесоводов).

Исходя из сложившейся ситуации, украинцам советуют следить за показателями качества воздуха на портале "ЕкоЗагроза", а также на станциях государственного (местного) и общественного мониторинга.

В тех локациях, где наблюдается загрязнение воздуха, гражданам советуют:

  • по возможности не находиться на открытом воздухе
  • держать окна и двери закрытыми
  • поддерживать водный баланс (пить много воды)
  • использовать маску или респиратор
  • использовать воздухоочистители
  • делать влажную уборку помещений

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - подытожили в министерстве.

Публикация Минокружения (скриншот: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Пылевая буря в Украине

Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей начали публиковать соответствующие фото и видео, на которых можно увидеть, что воздух "имеет цвет".

При этом представители местных властей рекомендовали людям ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.

Эксперты рассказали также, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Читайте также, что происходило с воздухом в Киеве на прошлой неделе.

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