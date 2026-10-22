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Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео

10:56 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Дарина Пшенична
Фото: Retail Park в Києві після атаки в ніч на 22 жовтня (РБК-Україна)

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Наслідки є одразу в шести районах столиці, зокрема значні руйнування припали на Оболонський р-н.

Кореспондент РБК-Україна побувала на місці події та показує, який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній.

Зруйнований "Епіцентр", потрощений Retail Park

Найбільших руйнувань на Почайній зазнав гіпермаркет "Епіцентр" - будівлю частково знищено вогнем. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та розбір завалів.

Також серйозно потрощило сусідній торгівельний комплекс Retail Park.

Торговий комплекс Retail Park в Києві потрощений внаслідок нічного обстрілу (РБК-Україна)

Зокрема, повністю знищено магазин меблів та товарів для дому JYSK, який розташовувався всередині комплексу.

Зруйнований росіянами JYSK біля "Епіцентру" на Почайній в Києві (РБК-Україна)

"Ашан" зазнав ушкоджень

Поруч з епіцентром вибуху опинився й гіпермаркет "Ашан". Наразі біля будівлі працюють комунальники та працівники магазину: вони прибирають вибите скло.

"Ашан" на Почайній в Києві зазнав незначних ушкоджень (РБК-Україна)

На майданчику перед входом уже підвезли плити ДСП, якими оперативно забивають пошкоджені віконні отвори та елементи фасаду.

У коментарі РБК-Україна в пресслужбі Auchan підтвердили, що торгівельний заклад не зазнав критичних руйнувань.

"Ашан" на Почайній в Києві продовжує працювати (РБК-Україна)

"Фасад та вхідна група магазину Auchan Почайна зазнали незначних ушкоджень", - уточнили виданню в пресслужбі мережі.

Попри нічний обстріл та пошкодження вхідної групи, магазин уже працює в штатному режимі та приймає покупців.

Обстріл Києва

У ніч на 22 жовтня Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету впродовж трьох хвиль ударів. Пошкоджень також зазнали енергетичні об'єкти, залізнична та метрополітенівська інфраструктура, торговельні центри й підприємства.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 ранку загинула одна людина, ще 24 постраждали, серед них - семеро дітей.

Наслідки ударів зафіксували у шести районах столиці. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. В інших районах пошкоджено вісім багатоповерхівок, станцію швидкої допомоги, будівельний гіпермаркет, ресторан, монастир, поштове відділення та офісне приміщення.

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