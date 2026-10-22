Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео

Зруйнований "Епіцентр", потрощений Retail Park

Найбільших руйнувань на Почайній зазнав гіпермаркет "Епіцентр" - будівлю частково знищено вогнем. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та розбір завалів.

Також серйозно потрощило сусідній торгівельний комплекс Retail Park.

Торговий комплекс Retail Park в Києві потрощений внаслідок нічного обстрілу (РБК-Україна)

Зокрема, повністю знищено магазин меблів та товарів для дому JYSK, який розташовувався всередині комплексу.

Зруйнований росіянами JYSK біля "Епіцентру" на Почайній в Києві (РБК-Україна)

"Ашан" зазнав ушкоджень

Поруч з епіцентром вибуху опинився й гіпермаркет "Ашан". Наразі біля будівлі працюють комунальники та працівники магазину: вони прибирають вибите скло.

"Ашан" на Почайній в Києві зазнав незначних ушкоджень (РБК-Україна)

На майданчику перед входом уже підвезли плити ДСП, якими оперативно забивають пошкоджені віконні отвори та елементи фасаду.

У коментарі РБК-Україна в пресслужбі Auchan підтвердили, що торгівельний заклад не зазнав критичних руйнувань.

"Ашан" на Почайній в Києві продовжує працювати (РБК-Україна)

"Фасад та вхідна група магазину Auchan Почайна зазнали незначних ушкоджень", - уточнили виданню в пресслужбі мережі.

Попри нічний обстріл та пошкодження вхідної групи, магазин уже працює в штатному режимі та приймає покупців.