Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео

Обстрел Киева

В ночь на 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету в течение трех волн ударов. Повреждения также получили энергетические объекты, железнодорожная и инфраструктура метро, торговые центры и предприятия.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 утра погиб один человек, еще 24 пострадали, среди них - семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.

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