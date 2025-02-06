Який вигляд має ринок "Барабашово" в Харкові після нічної атаки: фото

Після 23:30 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по харківському ринку, неподалік від транспортної інфраструктури. Зокрема він заявив, що внаслідок атаки сталось загоряння торгівельних павільйонів, але постраждалих немає.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, терористи атакували ринок безпілотником "Герань-2".

Фото: який вигляд має ринок "Барабашово" в Харкові після атаки (t.me/prokuratura_kharkiv)

"У Київському району найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив в дах найбільшого ринку Харкова. Через вибух було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає", - розповів він.