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Как выглядит рынок "Барабашово" в Харькове после ночной атаки: фото

Фото: россияне ночью ударили по рынку в Харькове (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 5 февраля, оккупанты атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) один из крупнейших рынков Харькова в результате чего были серьезно повреждены павильоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

После 23:30 городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе по харьковскому рынку, неподалеку от транспортной инфраструктуры. В частности он заявил, что в результате атаки произошло возгорание торговых павильонов, но пострадавших нет.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, террористы атаковали рынок беспилотником "Герань-2".

 

Фото: как выглядит рынок "Барабашово" в Харькове после атаки (t.me/prokuratura_kharkiv)

"В Киевском районе самые существенные разрушения, там БпЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. Из-за взрыва были повреждены десятки торговых павильонов. Травмированных на месте событий нет", - рассказал он.

 

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины, применяя ракеты, дроны, артиллерию и не только. В частности враг часто бьет по гражданской инфраструктуре, что создает дополнительную угрозу для людей.

В ночь на 6 февраля террористы применили 77-м ударных БпЛА Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 56 из них.

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