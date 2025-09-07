Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка на Борщагівці в Києві після удару РФ (фото)

Близько 3:50 під час атаки дронів місцева влада повідомила про влучання в житлову дев'ятиповерхівку у Святошинському районі.

Також, за даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському районі було влучання у 16-поверховий будинок. У ДСНС зазначили, що на Борщагівці у Києві пошкоджено кілька багатоповерхівок.

У дев'ятиповерховому будинку сталася пожежа з шостого по дев'ятий поверхи та відбулося часткове руйнування перекриттів. Також були пошкоджені та знищені поряд запарковані автомобілі.

Фото: РФ атакували дев'ятиповерхівку у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителів пошкодженого будинку евакуювали. Станом на 8:00 на місці влучання рятувальники продовжують гасити пожежу.

Фото: ДСНС гасить пожежу у будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом, за словами рятувальників, внаслідок російського удару дронами та ракетами по Києву загинули двоє осіб, ще 18 осіб постраждали.