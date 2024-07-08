Який вигляд має "Охматдит" у Києві після удару: репортаж з місця подій (фото, відео)

Зазначимо, що через удар у дитячій лікарні, яка є однією з провідних в Україні та Європі, зруйновано в один із корпусів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні написав, що сьогодні "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні".

Наразі проводжують розбирати завали. Зокрема до робіт долучилося й багато небайдужих людей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами дитячої лікарні є люди, але "точна кількість поранених і загиблих наразі невідома".

"Аварійні роботи продовжуються безпосередньо тут у дитячій лікарні "Охматдит". Корпуси, які розбирають зараз волонтери, медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС. Зараз ще будуть сили з Національної гвардії для того, щоб швидко розібрати завали й врятувати можливо людей, які там знаходяться зараз під завалами", - повідомив в ефірі телемарафону голова МВС Ігор Клименко.

Фото: наслідки удару по лікарні "Охматдит" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр ділиться, що загалом у рятувальників є три години "золотого часу", яких нам достатньо для того, щоб, якщо під завалами є хтось живий, врятувати.

Загалом по Києву відомо про 7 загиблих на різних локаціях, але саме в "Охматдиті" відомо про двох загиблих. Але ці цифри постійно змінюються.

На місці ракетного удару перебуває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що у цій будівлі на момент російського терористичного удару були діти та медики.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону розповів, що у цій лікарні на момент удару були діти та медики.

"Зараз організовано ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія. Там були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись та розбирають завали. Через певний період часу, ми розумітимемо, кого евакуювала швидка і хто потенційно може бути під завалами. Окремо під цими корпусами виводимо всіх з реанімації, бо тут нема світла, води", - розповів Ляшко.

За його словами, зараз відбувається евакуація по лікарнях міста Києва та лікарнях МОЗ. Працює оперативний штаб.

"Там у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури. Те що ми маємо на сьогодні - в реанімаційних вдалось всіх врятувати", - сказав Ляшко.

Він також додав підтвердив, що є інформація про потерпілих через удар по лікарні, але не назвав кількість, оскільки вона постійно збільшується.

"Є поранені медики, їм надається медична допомога", - додав Ляшко.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, що після нічного обстрілу російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну, але вже вдень. Під ударом опинилися різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Ворог застосував крилаті ракети, балістику та "Кинджали". Загалом летіло понад 40 ракет різних типів.

Внаслідок атаки у пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Зокрема, про десятки постраждалих та жертви у Кривому Розі повідомила місцева влада, а у Дніпрі є пошкодження багатоповерхівки.

Детальніше про комбіновану атаку на українські міста - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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