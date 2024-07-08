Как выглядит "Охматдет" в Киеве после удара: репортаж с места событий (фото, видео)

Отметим, что из-за удара в детской больнице, которая является одним из ведущих в Украине и Европе, разрушен в один из корпусов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сегодня написал, что сегодня "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

В настоящее время провожают разбирать завалы. В частности, к работам приобщилось и много неравнодушных людей. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под завалами детской больницы есть люди, но "точное количество раненых и погибших пока неизвестно".

"Аварийные работы продолжаются прямо здесь в детской больнице "Охматдет". Корпуса, которые разбирают сейчас волонтеры, медицинский персонал, полицейские, работники ГСЧС. Сейчас еще будут силы из Национальной гвардии для того, чтобы быстро разобрать завалы и спасти возможно людей, которые там находятся сейчас под завалами", - сообщил в эфире телемарафона глава МВД Игорь Клименко.

Фото: последствия удара по больнице "Охматдет" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр делится, что в общей сложности у спасателей есть три часа "золотого времени", которых нам достаточно для того, чтобы, если под завалами есть кто-то живой, спасти.

В общей сложности по Киеву известно о 7 погибших на разных локациях, но именно в "Охматдете" известно о двух погибших. Но эти цифры постоянно меняются.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона рассказал, что в этой больнице на момент ушиба были дети и медики.

"Сейчас организована ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Мы видим корпус, в котором была токсикология. Там были детки на диализе, где работала лаборатория. Здесь помогают нам ГСЧС, которые первые бросились и разбирают завалы. Через определенный период времени, мы будем понимать, кого эвакуировала скорая и кто потенциально может быть под завалами. Отдельно под этими корпусами выводим всех из реанимации, потому что здесь нет света, воды", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас проходит эвакуация по больницам города Киева и больницам Минздрава. Работает оперативный штаб.

"Там у детей был последний шанс на спасение. Здесь они получали диализные процедуры. То, что мы имеем на сегодняшний день - в реанимационных удалось всех спасти", - сказал Ляшко.

Он также добавил подтвердил, что есть информация о пострадавших из-за удара по больнице, но не назвал количество, поскольку оно постоянно увеличивается.

"Есть раненые медики, им оказывается медицинская помощь", - добавил Ляшко.

Массированная атака по Украине

Напомним, что после ночных обстрелов российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину, но уже днем. Под ударом оказались разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Враг применил крылатые ракеты, баллистику и "Кинжалы". Всего летело более 40 ракет разных типов.

В результате атаки в поврежденные жилые дома, инфраструктура и детская больница. В частности, о десятках пострадавших и жертвах в Кривом Роге сообщили местные власти, а в Днепре есть повреждения многоэтажки.

Детальнее о комбинированной атаке на украинские города - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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