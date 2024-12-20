Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото

Внаслідок ракетної атаки РФ у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая. В історичній будівлі вибиті вікна, посипалися вітражі.
РБК-Україна в матеріалі нижче публікує фото з місця подій.
Костел розташований у Голосіївському районі Києва, який чи не найбільше постраждав від сьогоднішньої ракетної атаки. Через падіння уламків на місці більші пошкодження отримала будівля, розташована навпроти костелу - БЦ "Торонто".
Втім, вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі Св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення. Світлину показав Український міжнародний інститут відновлення.
Фото: у Києві внаслідок атаки пошкоджений костел Святого Миколая, зокрема вітражі (facebook.com/uiir.org)
Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу.
Кореспондент РБК-Україна також побував на місці події та показує, які пошкодження отримав костел Святого Миколая.
Також РБК-Україна вдалося зафільмувати наслідки обстрілу. На відео можна побачити руйнування в БЦ "Торонто", який розташований навпроти костелу. В бізнес-центрі вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.
Довідка
Костелу Святого Миколая - це римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках українським та польським архітектором Владиславом Городецьким Це єдина неоготична будівля Києва.
У вересні 2021 року про святиню заговорив увесь світ. В костелі спалахнула пожежа. Ця надзвичайна подія стала однією з головних тем ЗМІ. На відміну від Нотр-Даму, з яким у ті дні часто порівнювали київський костел, будівля (за винятком покрівлі) майже не постраждала. А ось її унікальний орган повністю згорів. За декілька днів після пожежі українські компанії зібрали загалом близько 25 мільйонів гривень на відновлення костелу.
Нагадаємо, що сьогодні близько 07:00 ранку війська РФ нанесли комбінований ракетний удар по столиці України. Ворог випустив по Києву було 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Усі ворожі цілі були збиті, але уламки завдали збитків та руйнувань в низці районів столиці. Загалом відомо, що за допомогою медиків звернулося 12 громадян. Одна людина загинула.
Більше про атаку на Київ та її наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
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