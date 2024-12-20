Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото

Нагадаємо, що сьогодні близько 07:00 ранку війська РФ нанесли комбінований ракетний удар по столиці України. Ворог випустив по Києву було 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Усі ворожі цілі були збиті, але уламки завдали збитків та руйнувань в низці районів столиці. Загалом відомо, що за допомогою медиків звернулося 12 громадян. Одна людина загинула.

Більше про атаку на Київ та її наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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