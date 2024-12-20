Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фото

Напомним, что сегодня около 07:00 утра войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по столице Украины. Враг выпустил по Киеву было 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Все вражеские цели были сбиты, но обломки нанесли ущерб и разрушения в ряде районов столицы. В общем известно, что за помощью медиков обратилось 12 граждан. Один человек погиб.

Больше об атаке на Киев и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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