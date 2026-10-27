Який вигляд має кампус ДТЕУ в Києві після російської атаки (відео)
Ввечері в понеділок, 26 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапив кампус Державного торговельно-економічного університету, постраждали студенти.
РБК-Україна показує, який вигляд має кампус після російської атаки.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені навчальні корпуси, лабораторії та гуртожиток, де проживали понад 200 людей.
Поранень зазнали двоє студентів - хлопець і дівчина. Обоє перебувають у лікарні. Найближчим часом університет працюватиме дистанційно.
Пошкоджений у Києві кампус Державного торговельно-економічного університету має такий вигляд:
"Ми відбудуємо. Ви бачите, що роботи вже розпочалися", - заявив ректор університету Анатолій Мазаракі після обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Було зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро у столиці, також під обстріл потрапила бригада медиків, яка їхала на виклик.
Зазначимо, внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.