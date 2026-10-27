Який вигляд має кампус ДТЕУ в Києві після російської атаки (відео)

Ввечері в понеділок, 26 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапив кампус Державного торговельно-економічного університету, постраждали студенти.

"Ми відбудуємо. Ви бачите, що роботи вже розпочалися", - заявив ректор університету Анатолій Мазаракі після обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Було зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро у столиці, також під обстріл потрапила бригада медиків, яка їхала на виклик.

Зазначимо, внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.