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Який вигляд має кампус ДТЕУ в Києві після російської атаки (відео)

14:48 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Який вигляд має кампус ДТЕУ в Києві після російської атаки (відео) Фото: внаслідок атаки росіян пошкоджені навчальні корпуси та гуртожиток (РБК-Україна)
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Ввечері в понеділок, 26 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапив кампус Державного торговельно-економічного університету, постраждали студенти.

РБК-Україна показує, який вигляд має кампус після російської атаки.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені навчальні корпуси, лабораторії та гуртожиток, де проживали понад 200 людей.

Поранень зазнали двоє студентів - хлопець і дівчина. Обоє перебувають у лікарні. Найближчим часом університет працюватиме дистанційно.

Пошкоджений у Києві кампус Державного торговельно-економічного університету має такий вигляд:

"Ми відбудуємо. Ви бачите, що роботи вже розпочалися", - заявив ректор університету Анатолій Мазаракі після обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Було зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро у столиці, також під обстріл потрапила бригада медиків, яка їхала на виклик.

Зазначимо, внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.

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