Как выглядит кампус ДТЭУ в Киеве после российской атаки (видео)

Вечером в понедельник, 26 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрел попал кампус Государственного торгово-экономического университета, пострадали студенты.

РБК-Украина показывает, как выглядит кампус после российской атаки.

В результате вражеской атаки повреждены учебные корпуса, лаборатории и общежитие, где проживали более 200 человек.

Ранения получили двое студентов - парень и девушка. Оба находятся в больнице. В ближайшее время университет будет работать дистанционно.

Поврежденный в Киеве кампус Государственного торгово-экономического университета выглядит так:

"Мы отстроим. Вы видите, что работы уже начались", - заявил ректор университета Анатолий Мазараки после обстрела.