Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)

Вибиті вікна, повсюди скло, обгорілі віконні рами - так виглядає київський Інститут травматології та ортопедії у Києві після нічної атаки. Частина будівлі зруйнована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нашого кореспондента, який побував на місці подій.
На відео з місця атаки видно, що у будівлі вибиті вікна. Навколо повсюди лежить скло.
Віконні рами обгоріли, а частина будівлі зруйнована.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.
Постраждали троє пацієнтів, їм надали допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає.
Людей, які лікувалися у пошкоджених відділеннях, перевели до інших відділень лікарні.
Нагадаємо, вночі у столиці було чути вибухи, а Повітряні сили фіксували над містом дрони.
Через загрозу балістики червону тривогу оголошували в більшості північних, центральних і західних областей, проте пусків ракет не було.
Також ми писали, що у ніч на 13 листопада росіяни випустили по Україні 117 дронів із шести напрямків.
Станом на 07:30 ППО збила або подавила 80 безпілотників, а влучання зафіксовано на 24 локаціях.