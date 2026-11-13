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Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)

10:02 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская aimg Дарина Пшеничная
Фото: последствия обстрела медучреждения в Киеве (Дария Пшеничная, РБК-Украина)

Выбитые окна, повсюду стекло, обгоревшие оконные рамы - так выглядит киевский Институт травматологии и ортопедии в Киеве после ночной атаки. Часть здания разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нашего кореспондента, который побывал на месте событий.

На видео с места атаки видно, что в здании выбиты окна. Вокруг повсюду лежит стекло.

Оконные рамы обгорели, а часть здания разрушена.

Что говорят в Минздраве о последствиях

По данным Министерства здравоохранения Украины, в результате ночной российской атаки на Киев поврежден один из медучреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично разрушенный второй этаж.

Пострадали три пациента, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет.

Людей, которые лечились в поврежденных отделениях, перевели в другие отделения больницы.

Напомним, ночью в столице былислышны взрывы, а Воздушные силы фиксировали над городом дроны.

Из-за угрозы баллистики красную тревогу объявляли в большинстве северных, центральных и западных областей, однако пусков ракет не было.

Также мы писали, что в ночь на 13 ноября россияне выпустили по Украине 117 дронов из шести направлений.

По состоянию на 07:30 ПВО сбило или подавило 80 беспилотников, а попадание зафиксировано на 24 локациях.

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