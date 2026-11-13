Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)

Выбитые окна, повсюду стекло, обгоревшие оконные рамы - так выглядит киевский Институт травматологии и ортопедии в Киеве после ночной атаки. Часть здания разрушена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нашего кореспондента, который побывал на месте событий.
На видео с места атаки видно, что в здании выбиты окна. Вокруг повсюду лежит стекло.
Оконные рамы обгорели, а часть здания разрушена.
По данным Министерства здравоохранения Украины, в результате ночной российской атаки на Киев поврежден один из медучреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично разрушенный второй этаж.
Пострадали три пациента, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет.
Людей, которые лечились в поврежденных отделениях, перевели в другие отделения больницы.
Напомним, ночью в столице былислышны взрывы, а Воздушные силы фиксировали над городом дроны.
Из-за угрозы баллистики красную тревогу объявляли в большинстве северных, центральных и западных областей, однако пусков ракет не было.
Также мы писали, что в ночь на 13 ноября россияне выпустили по Украине 117 дронов из шести направлений.
По состоянию на 07:30 ПВО сбило или подавило 80 беспилотников, а попадание зафиксировано на 24 локациях.