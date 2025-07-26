Який вигляд має будівля Сумської ОВА після удару РФ (фото)

Ворожий дрон 26 липня вдарив по Сумській ОВА. Адміністративна будівля була пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та поліцію Сумської області.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив ворожий удар. Він повідомив, що росіяни атакували Суми, а один з безпілотників вдарив у центр міста - на площу Незалежності.
Внаслідок цього була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.
"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - додав він.
Фото: росіяни вдарили по Сумській ОВА (t.me/grigorov_oleg)
У поліції уточнили, що також вибито шибки у сусідньому багатоквартирному будинку. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Фото: поліція показала наслідки удару по центру Сум (facebook.com/policesumy)
Суми щоденно зазнають ворожих обстрілів. Сьогодні, 26 липня, окупанти відранку атакують місто дронами. Через атаку у Сумах спостерігалися проблеми зі світлом та водою.
Пізніше місцева влада повідомила про удари по об'єктах цивільної інфраструктури та "приліт" в нежитлове приміщення.
Нардеп Олександр Качура поширив відео удару по Сумській ОВА. Джерела РБК-Україна в правоохоронних підтвердили це.
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