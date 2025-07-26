Який вигляд має будівля Сумської ОВА після удару РФ (фото)

Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив ворожий удар. Він повідомив, що росіяни атакували Суми, а один з безпілотників вдарив у центр міста - на площу Незалежності.

Внаслідок цього була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - додав він.

Фото: росіяни вдарили по Сумській ОВА (t.me/grigorov_oleg)

У поліції уточнили, що також вибито шибки у сусідньому багатоквартирному будинку. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Фото: поліція показала наслідки удару по центру Сум (facebook.com/policesumy)