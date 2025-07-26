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Как выглядит здание Сумской ОВА после удара РФ (фото)

Фото: Сумская ОВА повреждена в результате атаки РФ (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеский дрон 26 июля ударил по Сумской ОВА. Административное здание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА и полицию Сумской области.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил вражеский удар. Он сообщил, что россияне атаковали Сумы, а один из беспилотников ударил в центр города - на площадь Независимости.

В результате этого было повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", - добавил он.

 

Фото: россияне ударили по Сумской ОВА (t.me/grigorov_oleg)

В полиции уточнили, что также выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

 

Фото: полиция показала последствия удара по центру Сум (facebook.com/policesumy)

 

Удар по Сумах

Сумы ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. Сегодня, 26 июля, оккупанты с утра атакуют город дронами. Из-за атаки в Сумах наблюдались проблемы со светом и водой.

Позже местные власти сообщили об ударах по объектам гражданской инфраструктуры и "прилете" в нежилое помещение.

Нардеп Александр Качура распространил видео удара по Сумской ОВА. Источники РБК-Украина в правоохранительных подтвердили это.

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