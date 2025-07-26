Как выглядит здание Сумской ОВА после удара РФ (фото)

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил вражеский удар. Он сообщил, что россияне атаковали Сумы, а один из беспилотников ударил в центр города - на площадь Независимости.

В результате этого было повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", - добавил он.

Фото: россияне ударили по Сумской ОВА (t.me/grigorov_oleg)

В полиции уточнили, что также выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: полиция показала последствия удара по центру Сум (facebook.com/policesumy)