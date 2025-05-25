Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж

Київ другу ніч поспіль під ворожими атаками. Внаслідок удару в ніч на 25 травня була пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці.
Як виглядає будинок після атаки ворога - у фоторепортажі РБК-Україна.
Як раніше зазначали в Київській міській військовій адміністрації, у Шевченківському районі столиці в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки.
У районі Лук'янівки сильно пошкоджений багатоповерховий будинок. На кадрах, які зафіксував кореспондент РБК-Україна, можна побачити, що зовнішні конструкції будинку потрощені, вибиті всі вікна.
Фото: пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Внаслідок атаки також були пошкоджені й сусідні з багатоповерхівкою будівлі.
Фото: наслідки атаки на Лук'янівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
У ДСНС уточнювали, що у Шевченківському районі троє людей зверталися за медичною допомогою. На щастя, обійшлося без жертв.
Також наслідки ворожої атаки зафіксували ще у двох районах Києва. За даними ДСНС, у Голосіївському районі сталася пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби. На цій локації постраждали четверо осіб, але від госпіталізації відмовились.
КМВА також вказує, що у Голосіївському районі був пошкоджений ще один житловий будинок.
У Дніпровському районі Києва пошкоджено двоповерховий приватний будинок, постраждала жінка.
За даними КМВА, у Києві всього 11 постраждалих, з них троє госпіталізовані. Рятувальники повідомляли про 9 постраждалих.
В ніч на 25 травня російські окупанти вдарили по Україні дронами, а також ракетами. Багато регіонів України під атакою ворога, зокрема Київ та область, Миколаїв, Тернопіль, Чернігів, Сумська, Хмельницька, Житомирська та Дніпропетровська області.
У Хмельницькій області внаслідок атаки загинули п'ятеро осіб, є постраждалі. У Житомирській області росіяни вбили трьох дітей, 12 людей отримали поранення.
У Тернополі під ударом була промисловість, а у Миколаєві - житловий будинок.
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