Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж

Киев вторую ночь подряд под вражескими атаками. В результате удара в ночь на 25 мая была повреждена многоэтажка на Лукьяновке.
Как выглядит дом после атаки врага - в фоторепортаже РБК-Украина.
Как ранее отмечали в Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе столицы в двух локациях зафиксированы повреждения в результате российской атаки.
В районе Лукьяновки сильно поврежден многоэтажный дом. На кадрах, которые зафиксировал корреспондент РБК-Украина, можно увидеть, что внешние конструкции дома разбиты, выбиты все окна.
Фото: поврежденная многоэтажка на Лукьяновке (Виталий Носач, РБК-Украина)
В результате атаки также были повреждены и соседние с многоэтажкой здания.
Фото: последствия атаки на Лукьяновке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ГСЧС уточняли, что в Шевченковском районе три человека обращались за медицинской помощью. К счастью, обошлось без жертв.
Также последствия вражеской атаки зафиксировали еще в двух районах Киева. По данным ГСЧС, в Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы. На этой локации пострадали четыре человека, но от госпитализации отказались.
КГВА также указывает, что в Голосеевском районе был поврежден еще один жилой дом.
В Днепровском районе Киева поврежден двухэтажный частный дом, пострадала женщина.
По данным КГВА, в Киеве всего 11 пострадавших, из них трое госпитализированы. Спасатели сообщали о 9 пострадавших.
В ночь на 25 мая российские оккупанты ударили по Украине дронами, а также ракетами. Многие регионы Украины под атакой врага, в частности Киев и область, Николаев, Тернополь, Чернигов, Сумская, Хмельницкая, Житомирская и Днепропетровская области.
В Хмельницкой области в результате атаки погибли пять человек, есть пострадавшие. В Житомирской области россияне убили троих детей, 12 человек получили ранения.
В Тернополе под ударом была промышленность, а в Николаеве - жилой дом.
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