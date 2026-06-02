Який вигляд має автосалон Zeekr після масованої атаки росіян на Київ (фото)

Раніше про цю пожежу вже інформувала місцева влада, а згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри, на яких видно наслідки руйнувань.

Що відомо про бренд Zeekr

Це відносно нова марка електромобілів преміумкласу, створена у 2021 році китайським автомобільним гігантом Geely Holding Group (якому також належать відомі європейські бренди, такі як Volvo, Polestar та Lotus).

Фото: внаслідок російської атаки знищений автосалон Zeekr в столиці (t.me/dsns_telegram)

Бренд задумувався як прямий конкурент Tesla та іншим преміальним електрокарам, поєднуючи сучасні технології, високий рівень безпеки та футуристичний дизайн.

Слово Zeekr утворене від покоління Z (Generation Z) та терміна "geek" (комп'ютерний ентузіаст), що підкреслює орієнтацію на сучасні цифрові технології.

Фото: потрощений автосалон Zeekr на Подолі в Києві (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, унаслідок ударів по Києву цієї уночі загинули щонайменше четверо людей, ще 58 отримали поранення, зокрема, троє дітей. Чотири людини загинули.

Масований обстріл України

В ніч на 2 червня російські війська влаштували масований обстріл України. Ворожі цілі полетіли по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову тощо. Але під основним ударом опинилася столиця.

Найбільші руйнування у Подільському районі - російська ракета влучила поблизу 9-поверхівки, обвалилися верхні поверхи. Також сталася пожежа на території навчального закладу. У ще семи районах пошкоджені житлові будинки, АЗС та бізнес-центр.

Усього Росія випустила вночі по Україні 656 дронів та 73 ракети. Сили ППО знешкодили 40 ракет та 602 дрони відповідно.