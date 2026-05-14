Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина

В результате ночного удара в Дарницком районе обвалились конструкции многоэтажки. Разрушен целый подъезд - 18 квартир.

На месте продолжается разбор завалов. Также вспыхнул пожар на АЗС в результате удара, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, изуродованы расположенные рядом магазины.

Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.

Уже известно о трех погибших и более 40 пострадавших, среди них есть дети. Удалось спасти десятки человек. Под завалами еще могут быть люди.

Фото: последствия удара РФ по 9-этажке в Дарницком районе Киева (РБК-Украина)