Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина

11:10 14.05.2026 Чт
2 мин
Больше всего разрушений во время сегодняшней атаки зафиксировано именно здесь
aimg Татьяна Степанова
Фото: последствия удара РФ по 9-этажке в Дарницком районе Киева (РБК-Украина)

Российские войска ночью 14 мая нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву. В Дарницком районе полностью уничтожен подъезд в жилой 9-этажке, есть погибшие и пострадавшие.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления РФ.

В результате ночного удара в Дарницком районе обвалились конструкции многоэтажки. Разрушен целый подъезд - 18 квартир.

На месте продолжается разбор завалов. Также вспыхнул пожар на АЗС в результате удара, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, изуродованы расположенные рядом магазины.

Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.

Уже известно о трех погибших и более 40 пострадавших, среди них есть дети. Удалось спасти десятки человек. Под завалами еще могут быть люди.

Фото: последствия удара РФ по 9-этажке в Дарницком районе Киева (РБК-Украина)

Массированная атака по Украине

Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине новый комбинированный удар с применением ударных дронов, крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Основной целью был Киев.

По данным Воздушных сил, за ночь российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников.

В Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке - в доме полностью разрушен подъезд.

Погибли три человека. Также уже известно о более 40 раненых. Под завалами еще могут быть люди.

Кроме того, есть повреждения на 20 локациях, среди них жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая чисто гражданская инфраструктура.

Также есть разрушения в Киевской области и ряде других регионов Украины.

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

