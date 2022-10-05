На каком расстоянии могут применяться иранские дроны "Шахид": ответ ВСУ

Иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", по данным страны-производителя, могут применяться на расстоянии до 2500 км. Однако эксперты сомневаются в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Заявленное расстояние применения БПЛА составляет 2500 км, по данным иранских рекламных роликов. Но специалисты говорят, что он вряд ли может преодолеть такое расстояние. Ряд факторов указывают на то, что он может пролететь 1000 километров, но не больше", - рассказал он.

Также Игнат считает, что российские войска могут атаковать иранскими дронами территорию Украины на различных направлениях.

"Но мы ищем эффективные методы противодействия", - добавил он.