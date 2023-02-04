UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Який прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС: Стефанішина дала відповідь

Фото: віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За словами віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, в порівнянні з 2021 роком вдалося досягти прогресу з імплементації Угоди на 9%. Найбільше змін втілено в сфері інтелектуальної власності - там рівень прогресу складає 33%.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна разом з ЄС проведе реформу системи дитячих інтернатів.

Раніше стало відомо, що у Києві 3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель. За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української "формули миру".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВступ в ЄС