Україна разом з ЄС проведе реформу системи дитячих інтернатів, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, під час саміту Україна та Євросоюз досягли конкретики по дуже важливих питаннях, зокрема стосовно реформи системи дитячих інтернатів у країні.

"У нашій країні ми за допомогою ЄС замінимо систему дитячих інтернатів іншою системою, більш цивілізованою та дружньою для дітей, які, на жаль, не мають батьківського пікулвання", - зауважив президент.

Він підкреслив, що у дітей має бути родина, тому їх виховання у дитячих будинках сімейного типу - це точно значно краще, ніж стара система інтернатів.

"Ми зробимо цю реформу, буде створено відповідний офіс, вже окреслені попередні домовленості", - констатував Зеленський.