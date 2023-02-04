Який прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС: Стефанішина дала відповідь

Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За словами віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, в порівнянні з 2021 роком вдалося досягти прогресу з імплементації Угоди на 9%. Найбільше змін втілено в сфері інтелектуальної власності - там рівень прогресу складає 33%.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.