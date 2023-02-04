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Який прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС: Стефанішина дала відповідь

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Україна, Субота 04 лютого 2023 05:16
Який прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС: Стефанішина дала відповідь Фото: віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За словами віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, в порівнянні з 2021 роком вдалося досягти прогресу з імплементації Угоди на 9%. Найбільше змін втілено в сфері інтелектуальної власності - там рівень прогресу складає 33%.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна разом з ЄС проведе реформу системи дитячих інтернатів.

Раніше стало відомо, що у Києві 3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель. За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української "формули миру".

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