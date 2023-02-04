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Какой прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС: Стефанишина назвала цифру

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 05:16
Какой прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС: Стефанишина назвала цифру Фото: вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Кабинета министров Украины.

По словам вице-премьер-министра по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, по сравнению с 2021 годом удалось добиться прогресса по имплементации Соглашения на 9%. Больше всего изменений воплощено в сфере интеллектуальной собственности - там уровень прогресса составляет 33%.

"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина вместе с ЕС проведет реформу системы детских интернатов.

Ранее стало известно, что в Киеве 3 февраля прошел саммит Украина-ЕС. В его рамках Украину посетили глава ЕК Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Шарль Мишель. По итогам саммита ЕС официально заявил о поддержке украинской "формулы мира".

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