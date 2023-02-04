Какой прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС: Стефанишина назвала цифру

Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Кабинета министров Украины.

По словам вице-премьер-министра по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, по сравнению с 2021 годом удалось добиться прогресса по имплементации Соглашения на 9%. Больше всего изменений воплощено в сфере интеллектуальной собственности - там уровень прогресса составляет 33%.

"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.