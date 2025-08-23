UA

За який клуб гратиме Довбик і що чекати від Маліновського: в Італії стартує Серія А

Фото: Новий сезон Артем Довбик розпочинає в складі "Роми" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

У суботу, 23 серпня, стартує новий сезон італійської Серії А. Турнір розпочинають і два українських легіонери: форвард столичної "Роми" Артем Довбик та півзахисник "Дженоа" з Генуї Руслан Маліновський.

Про деталі кампанії-2025/26, прогнози на переможця та де дивитися матчі – розповідає РБК-Україна.

Хто стане чемпіоном

На думку аналітиків букмекерських контор, у боротьбі за Скудетто головним фаворитом є чинний чемпіон – "Наполі", який має коефіцієнт 2,65. Найближчим переслідувачем вважають міланський "Інтер" (3,70), а далі йдуть туринський "Ювентус" (6.00) та "Мілан" (6.50).

У те, що в розподіл нагород втрутиться хтось інший – аналітики не дуже вірять.

Ставки на чемпіонство в Серії А-2025/26, топ-6:

  • "Наполі" – 2,65
  • "Інтер" – 3,70
  • "Ювентус" – 6,00
  • "Мілан" – 6,50
  • "Рома" – 11,25
  • "Аталанта" – 22,00

Також букмекери спрогнозували, хто заб'є найбільше голів у сезоні. Тут головним фаворитом є аргентинський нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес. А основним його конкурентом вважають Мойзе Кіна з "Фіорентіни", гру якого ми нещодавно спостерігали в Лізі конференцій проти житомирського "Полісся".

Топ-8 претендентів на "Золоту бутсу" Серії А-2025/26:

  • Лаутаро Мартінес ("Інтер") – 5,50
  • Мойзе Кін ("Фіорентина") – 6,50
  • Джонатан Девід ("Наполі") – 8,00
  • Маркус Тюрам ("Інтер") – 13,00
  • Душан Влаховіч ("Ювентус") – 15,00
  • Ромелу Лукаку ("Наполі") – 15,00
  • Сантьяго Хіменес ("Мілан") – 17,00
  • Адемола Лукман ("Аталанта") – 17,00

Цікаво, що до травми одним із головних претендентів вважався Ромелу Лукаку. Однак бельгієць отримав ушкодження стегна у контрольному матчі і вибув щонайменше на 3–4 місяці.

Що світить українцям

Артем Довбик після блискучого сезону в іспанській "Жироні", став найрезультативнішим гравцем і в складі римлян (17 голів за сезон-2024/25). Однак далеко не завжди потрапляв до стартового складу та й взагалі відгуки про його гру були неоднозначні.  

З приходом на тренерський місток "Роми" Джан П'єро Гасперіні перспективи форварда стали ще більш невизначеними: чимало експертів сумніваються, що Довбик органічно впишеться у стиль нового тренера.

Водночас інтерес до українця виявляють інші італійські клуби. Зокрема, "Наполі", який шукає термінову заміну Лукаку. В італійських ЗМІ пишуть також про інтерес "Мілана". Тому до закриття трансферного вікна (1 вересня) у кар'єрі українця можливі варіанти. І не виключено, що завершуватиме сезон він уже в складі іншої команди.

Руслан Маліновський (фото: facebook.com/genoaCFCofficial)

Щодо Руслана Маліновського з "Дженоа", шлях 32-річного атакувального півзахисника у великих чемпіонатах поступово наближається до завершальної стадії. Хоча він і досі зберігає цінність для команд із провідних ліг.

Після яскравого періоду в "Аталанті" та нетривалого етапу в "Марселі" українець знайшов у "Дженоа" новий виклик. Але серія травм завадила йому повністю розкритися в Генуї. Якщо ж здоров'я дозволить, Маліновський ще здатен проявити себе у такому непростому турнірі, як Серія А.

Хто з ким зіграє на старті

Перший тур чемпіонату Італії триватиме з 23 до 25 серпня. Команди українців стартують уже в перший день.

У суботу, о 19:30 "Дженоа" вдома зіграє з "Лечче". А "Рома" – о 21:45 на власній арені зустрінеться з "Болоньєю".

Також у суботу стартує чинний чемпіон: "Наполі" на виїзді зіграє проти "Сассуоло" (19:30). А от головний конкурент неаполітанців – "Інтер" вступить у боротьбу лише в понеділок, 25 серпня – у домашній грі проти "Торіно".

Серія А, розклад матчів 1-го туру:

Субота, 23 серпня

  • 19:30. "Дженоа" – "Лечче"
  • 19:30. "Сассуоло" – "Наполі"
  • 21:45. "Мілан" – "Кремонезе"
  • 21:45. "Рома" – "Болонья"

Неділя, 24 серпня

  • 19:30. "Кальярі" – "Фіорентина"
  • 19:30. "Комо" – "Лаціо"
  • 21:45. "Аталанта" – "Піза"
  • 21:45. "Ювентус" – "Парма"

Понеділок, 25 серпня

  • 19:30. "Удінезе" – "Верона"
  • 21:45. "Інтер" – "Торіно"

Де дивитися Серію А в Україні

В Україні транслятором матчів чемпіонату Італії є OTT-платформа MEGOGO. Трансляції доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Раніше ми повідомили, за яку суму "Жирона" збирається продати Циганкова.

Також ми писали, що "Шахтар" продає лідера в АПЛ після вильоту з Ліги Європи.

