Який хліб краще не купувати: в ньому майже немає поживних речовин

Який хліб майже не має поживних речовин

Дієтолог Бартек Кульчинський вважає безглютеновий хліб, виготовлений з крохмалю, найгіршим. Як зазначає експерт, крохмаль практично не містить поживних речовин.

Багато таких продуктів також містять загусники, такі як карбоксиметилцелюлоза, а також гліцерин, який утримує вологу, та консерванти, такі як пропіонат кальцію, які дозволяють хлібу залишатися свіжим протягом кількох місяців, час, який традиційний хліб ніколи б не протримався, пояснює він.

Найбільша складність у виробництві такого хліба полягає в заміні глютену іншим, натуральним інгредієнтом.

"Якщо у вас немає конкретних рекомендацій щодо безглютенового харчування, краще обрати інший вид хліба", - підсумовує Бартек Кульчинський,

Він зазначає, що що тим, хто може їсти лише безглютеновий хліб, слід шукати продукти, збагачені добавками, такими як насіння або кісточки, що підвищують харчову цінність.

Який хліб краще вживати

Також гарною ідеєю буде спекти власний безглютеновий хліб, який буде не тільки кориснішим, але й значно дешевшим за магазинний. Дієтолог рекомендує використовувати кіноа та гречку.

Дієтолог також не рекомендує білий пшеничний хліб, оскільки він менш поживний, ніж хліб, виготовлений з темного цільнозернового борошна. Він містить клітковину, а також вітаміни та мінерали.