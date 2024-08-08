Який головний виклик для України на шляху до ЄС, окрім війни: думка естонського дипломата
Одні з головних проблем для України на шляху до Європейського Союзу зараз - це корупція та питання верховенства права.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив естонський дипломат, колишній головний переговорник зі вступу Естонії до ЄС Алар Стрейман.
Він розповів, що Естонія під час вступу до Євросоюзу мала проблеми майже в кожному секторі. І, будучи колишньою радянською країною, треба було змінюватись у всьому.
"Я думаю, що в Україні це буде легше в деяких секторах, але з іншого боку, в деяких інших, як сектор верховенства права, Україна безумовно має простір для вдосконалення. Ми повинні бути дуже відвертими з цього приводу", - зазначив Стрейман.
За його словами, Естонія навіть на початку 90-х років не мала таких проблем з корупцією та верховенством права, які сьогодні має Україна. Але з усіма проблемами можна впоратися, бо Україна готова до цього.
Також Стрейман звернув увагу на те, що Україна може отримати поради від інших країн, які ставали членами ЄС у минулому, щоб вирішити проблеми.
"Ви не завжди можете робити те, що кажуть інші. Але є багато мудрості, я думаю, багато доброї волі серед європейських країн, особливо у балтійському та скандинавському регіоні, щоб підтримати ці зусилля України", - зазначив він.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. З того часу вона встигла просунутися ще на кілька кроків до членства - нещодавно розпочалися вступні переговори з ЄС.
Тепер же українська влада має впровадити низку реформ для того, щоб країна стала частиною блоку.
Як заявляла в інтерв'ю РБК-Україна посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, реалістичною датою вступу України до Євросоюзу є 2030 рік.
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