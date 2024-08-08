Який головний виклик для України на шляху до ЄС, окрім війни: думка естонського дипломата

Одні з головних проблем для України на шляху до Європейського Союзу зараз - це корупція та питання верховенства права.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив естонський дипломат, колишній головний переговорник зі вступу Естонії до ЄС Алар Стрейман.

Він розповів, що Естонія під час вступу до Євросоюзу мала проблеми майже в кожному секторі. І, будучи колишньою радянською країною, треба було змінюватись у всьому.

"Я думаю, що в Україні це буде легше в деяких секторах, але з іншого боку, в деяких інших, як сектор верховенства права, Україна безумовно має простір для вдосконалення. Ми повинні бути дуже відвертими з цього приводу", - зазначив Стрейман.

За його словами, Естонія навіть на початку 90-х років не мала таких проблем з корупцією та верховенством права, які сьогодні має Україна. Але з усіма проблемами можна впоратися, бо Україна готова до цього.

Також Стрейман звернув увагу на те, що Україна може отримати поради від інших країн, які ставали членами ЄС у минулому, щоб вирішити проблеми.

"Ви не завжди можете робити те, що кажуть інші. Але є багато мудрості, я думаю, багато доброї волі серед європейських країн, особливо у балтійському та скандинавському регіоні, щоб підтримати ці зусилля України", - зазначив він.