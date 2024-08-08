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Какой главный вызов для Украины на пути в ЕС, кроме войны: мнение эстонского дипломата

Киев, Четверг 08 августа 2024 15:50
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Какой главный вызов для Украины на пути в ЕС, кроме войны: мнение эстонского дипломата Фото: Украина должна побороть вызовы на пути в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Одни из главных проблем для Украины на пути в Европейский Союз сейчас - это коррупция и вопрос верховенства права.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эстонский дипломат, бывший главный переговорщик по вступлению Эстонии в ЕС Алар Стрейман.

Он рассказал, что у Эстонии во время вступления в Евросоюз были проблемы почти в каждом секторе. И, будучи бывшей советской страной, необходимо было меняться во всем.

"Я думаю, что в Украине это будет легче в некоторых секторах, но с другой стороны, в некоторых других, как сектор верховенства права, Украина безусловно имеет простор для совершенствования. Мы должны быть очень откровенными по этому поводу", - отметил Стрейман.

По его словам, у Эстонии даже в начале 90-х годов не было таких проблем с коррупцией и верховенством права, которые сегодня есть у Украины. Но со всеми проблемами можно справиться, поскольку Украина готова к этому.

Также Стрейман обратил внимание, что Украина может получить советы от других стран, которые становились членами ЕС в прошлом, чтобы решить проблемы.

"Вы не всегда можете делать то, что говорят другие. Но есть много мудрости, я думаю, много доброй воли среди европейских стран, особенно в балтийском и скандинавском регионе, чтобы поддержать эти усилия Украины", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. С тех пор она успела продвинуться еще на несколько шагов к членству - недавно начались вступительные переговоры с ЕС.

Теперь же украинским властям предстоит внедрить ряд реформ для того, чтобы страна стала частью блока.

Как заявляла в интервью РБК-Украина посол ЕС в Украине Катарина Матернова, реалистичной датой вступления Украины в Евросоюз является 2030 год.

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