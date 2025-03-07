Який документ потрібно носити при собі, щоб не потрапити до ТЦК: порада юриста

Який саме документ потрібно носити при собі, щоб не потрапити до ТЦК

За словами експерта, для того, щоб не мати проблем із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), потрібно завжди носити із собою військово-обліковий документ з оновленими даними та без порушень військового обліку.

Таким документом може бути:

або військовий квиток;

або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із вклеєним штрих-кодом;

або приписне, якщо йдеться про призовника.

або військово-обліковий документ нового зразка (який видається всім категоріям з цих осіб).

Тернова пояснила також, чи потрібно носити при собі виключно паперовий документ, або ж може бути достатньо електронного.

"Загалом, такий документ може бути пред'явлений як у паперовій формі, так і в електронній - з QR-кодом, що згенерований через застосунок "Резерв+" або "Дія", - зазначила юрист.

Крім того, якщо йдеться про електронний військово-обліковий документ, потрібно звертати увагу:

чи містяться там дані стосовно перебування на обліку;

чи не міститься там інформація стосовно "порушення правил військового обліку".

"Оскільки при відсутності перебування на обліку або наявності порушення вас доставлять у ТЦК та СП одразу", - наголосила експерт.

Насамкінець вона нагадала, що військово-обліковий документ потрібно носити також і тим особам, які виключені з обліку - для того, аби підтвердити цей факт при демонстрації документа.

"Також, якщо у вас є довідка про відстрочку, пам'ятайте: вона діє за пред'явлення військово-облікового документа, серія та номер якого зазначені безпосередньо у довідці", - підсумувала Тернова.