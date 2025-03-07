Какой документ нужно носить при себе, чтобы не попасть в ТЦК: совет юриста

Сегодня представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют законное право проверять документы, подтверждающие воинский учет граждан. При отсутствии соответствующих бумаг, человека могут пригласить в ТЦК - для выяснения обстоятельств.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.
По словам эксперта, для того, чтобы не иметь проблем с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), нужно всегда носить с собой военно-учетный документ с обновленными данными и без нарушений воинского учета.
Таким документом может быть:
Тернова объяснила также, нужно ли носить при себе исключительно бумажный документ, или же может быть достаточно электронного.
"В общем, такой документ может быть предъявлен как в бумажной форме, так и в электронной - с QR-кодом, сгенерированным через приложение "Резерв+" или "Дія", - отметила юрист.
Кроме того, если речь идет об электронном военно-учетном документе, нужно обращать внимание:
"Поскольку при отсутствии пребывания на учете или наличии нарушения вас доставят в ТЦК и СП сразу", - отметила эксперт.
Наконец она напомнила, что военно-учетный документ нужно носить также и тем лицам, которые исключены из учета - для того, чтобы подтвердить этот факт при демонстрации документа.
"Также, если у вас есть справка об отсрочке, помните: она действует при предъявлении военно-учетного документа, серия и номер которого указаны непосредственно в справке", - подытожила Тернова.
Напомним, ранее мы рассказывали, как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем.
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