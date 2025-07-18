Який документ дає право не служити в ЗСУ: юрист дав відповідь

Які документи треба оформити військовозобов'язаним

Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні має носити з собою військово-облікові документи: у разі перевірки надати їх у паперовій формі або у додатку Резерв+.

"Якщо військовозобов’язаний не перебуває на обліку, йому необхідно пройти військово-лікарську комісію, щоб стати на облік. У разі відсутності військового квитка його також потрібно оформити, а для цього – пройти відповідно ВЛК. У перехідний період, поки особа ще не має цього документа, вона формально підлягає мобілізації", – пояснює вона.

Фактично виходить, що до офіційного оформлення відстрочки (за наявності підстав для неї) людину ще можуть мобілізувати, а вже після отримання цього документу – забрати до лав ЗСУ можуть виключно за бажанням самої людини.

"Дісно, буває так, що під час процесу оформлення докумнетів на відстрочку чи бронювання чоловіка можуть мобілізувати. З моєї практики, такі випадки не є поодинокими", – каже Катерина Аніщенко.

Окремо варто згадати тих, хто не є придатним до служби за станом здоров’я. Для цього із документів потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби. Виключені з військового обліку – фактично єдина категорія осіб, яка може не з'являтися до ТЦК у разі отримання повістки. У громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. До нього просто вносять дані про таке виключення.

Зміни щодо відстрочки онлайн

Нові відстрочки від мобілізації з'являться в застосунку "Резерв+" вже наприкінці липня – на початку серпня, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Оформити відстрочку онлайн зможуть:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої й професійної освіти — за наявності відповідних даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

особи, в яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи, — якщо ця інформація підтверджується через Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і ДРАЦС.

За словами Черногоренко, Міноборони важливість цифрового доступу до послуг, тому працює над подальшим розширенням списку категорій. Найближчим часом таку можливість мають отримати й сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю.