"Знятий" або "виключений" з військового обліку. В чому різниця: роз'яснення
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація й іноді постає питання: в чому різниця між "знятий" та "виключений" з військового обліку. І не дарма, адже ці поняття різняться за підставами та наслідками.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Важливо не плутати ці два поняття, адже один з них є тимчасовим явищем. А саме - "знятий з військового обліку". Бо це не скасовує статусу військовозобов'язаного. Тобто у такому разі громадянин продовжує проходити військово-лікарську комісію, оновлювати дані зокрема щодо зміни місця проживання тощо. Варто зауважити, що зняття є тимчасовим і передбачає повернення на облік через той чи інший час відповідно до обставин (наприклад після відбування покарання за нетяжкий злочин).
Що стосується поняття "виключений з військового обліку", то воно означає, що людина є непридатною до служби та не підлягає мобілізації. Тобто особа звільняється від військового обов’язку. Такі категорії не мають оновлювати свої дані. Але можуть бути й виключення, коли у військово-обліковому документі немає відмітки про виключення. Тоді потрібно звертатися до ТЦК та СП для уточнення.
Хто підлягає зняттю з військового обліку
Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників:
- які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку;
- які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
3) з військового обліку резервістів:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Хто підлягає виключенню з військового обліку
Так, відповідно до цієї ж статті закону, яка згадувалася вище, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі.
Важливо. У громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. До нього просто вносяться дані про таке виключення.
Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу ТЦК, поліцейського або представника Держприкордонслужби.
До того ж в ДПСУ заявили, що з 17 липня 2024 року відповідний документ на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків призовного віку. Він може бути як у паперовому, так і електронному виді. В разі його відсутності таким особам відмовлятимуть у перетині держкордону.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Волинського ОТЦК та СП, сайт army.gov.ua, а також ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".
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