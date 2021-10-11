Киван подает в суд на мэра Одессы из-за клеветы: в чем причина

"Все, что Геннадий Труханов сказал в наш адрес - это ложь. Мы подаем в суд на него за клевету и уверены в своей правоте. Ему придется извиниться перед одесситами, перед президентом Саакашвили и перед мной лично за все, что он наговорил", - заявил Аднан Киван.