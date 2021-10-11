Ківан подає в суд на мера Одеси через наклеп: в чому причина

"Все, що Геннадій Труханов сказав на нашу адресу - це брехня. Ми подаємо в суд на нього за наклеп і впевнені в своїй правоті. Йому доведеться вибачитися перед одеситами, перед президентом Саакашвілі і перед мною особисто за все, що він наговорив", - заявив Аднан Ківан.