Кива запросил политическое убежище и гражданство в России

"В этот непростой период для России, которая взяла на себя "миссию "освобождения" Украины, я хочу и готов разделить все тяготы. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", - пишет Кива.
Стоит напомнить:
еще 30 января текущего года, как было установлено, Кива отправился в Испанию;
уже 15 февраля Кива заявил о том, что не намерен возвращаться в Украину, поскольку не хочет воевать против России, если она прибегнет к полномасштабному вторжению;
уже 24 февраля, когда Россия начала свое полномасштабное наступление, в эфире российского телевидения Кива заявил о том, что наша страна, якобы, нуждается в "освобождении";
28 февраля в эфире пропагандистского "Первого канала" он заявил о "нацизме в Украине".