Кива запросил политическое убежище и гражданство в России

"В этот непростой период для России, которая взяла на себя "миссию "освобождения" Украины, я хочу и готов разделить все тяготы. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", - пишет Кива.

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