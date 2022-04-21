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Кива запросил политическое убежище и гражданство в России

Фото: экс-депутат Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Попросил у него политическое убежище и гражданство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА.Новости"

"В этот непростой период для России, которая взяла на себя "миссию "освобождения" Украины, я хочу и готов разделить все тяготы. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", - пишет Кива.

Стоит напомнить:

  • еще 30 января текущего года, как было установлено, Кива отправился в Испанию;
  • уже 15 февраля Кива заявил о том, что не намерен возвращаться в Украину, поскольку не хочет воевать против России, если она прибегнет к полномасштабному вторжению;
  • уже 24 февраля, когда Россия начала свое полномасштабное наступление, в эфире российского телевидения Кива заявил о том, что наша страна, якобы, нуждается в "освобождении";
  • 28 февраля в эфире пропагандистского "Первого канала" он заявил о "нацизме в Украине".
  • 11 марта, Кива, которого подозревают в государственной измене, был заочно арестован украинским судом.
  • 12 марта, в Государственном Бюро расследований заявили о том, что собрали все необходимые документы, чтобы объявить Киву в международный розыск.
  • уже 15 марта Киву лишили депутатского мандата.

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Российская ФедерацияАлександр КиваУкраина